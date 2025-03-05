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MEDYA

Mete Yarar ve Şaban Sevinç arasında canlı yayında sesler yükseldi: Ayar mı çekiyorsun bana!

Canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı eleştiren Şaban Sevinç'e, Mete Yarar'ın tepki göstermesiyle ortalık karıştı. İki isim canlı yayında sert şekilde tartıştı.

Ekol TV’de ekranlara gelen ve Yasin Erçağlayan’ın sunduğu Ekol Gündem’de programında hararet yükseldi...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen, Yargıtay tarafından henüz onanmayan 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararının değerlendirildiği programda konuklar arasında tartışma yaşandı..

İMAMOĞLU POLEMİĞİ

Şaban Sevinç, İmamoğlu’na verilen cezayı eleştirirken Mete Yarar, “Siz mahkemenin olmayan bir cezayı verdiğini iddia ediyorsunuz ya” ifadelerini kullandı.

"NEYE VURUYORSUN KARDEŞİM"

Mete Yarar, hakimin töhmet altında bırakıldığını iddia ederken, Şaban Sevinç’in sözlerinin dinlenmediğini söyleyerek elindeki sunum çubuğunu masaya sert bir şekilde bıraktı..

Bunun üzerine Yarar "Neye vuruyorsun kardeşim" diyerek tepki gösterdi.

"BEN SENİN ŞEYİN MİYİM?!"

Sevinç ise "Sana mı vurdum" yanıtını verince Yarar öfkelenerek şu ifadeleri kullandı:

Ben senin şeyin miyim? Ayar mı çekiyorsun bana!
Moderatör Yasin Erçağlayan seslerin daha da yükselmesi üzerine reklam arası verdi.

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