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Alaattin Köseler için 'eşiyle uyurken evi basıldı' diyen İmamoğlu'nu yalanlayan görüntüler

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in eşiyle uyurken evinin basılarak gözaltına alındığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun algısını çürüten görüntüler ortaya çıktı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmanın operasyon sabahına ait görüntüler ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Ankara'da düzenlenen programdaki konuşmasında Alaattin Köseler'in eşiyle uyurken evinin basıldığını iddia etmişti.

Soruşturmaya ilişkin detayların paylaşıldığı görüntüler İmamoğlu'nu yalanlar nitelikte.

Takım elbiseyle karşıladı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, gözaltına alındığı gün, sabah saatlerinde yurt içi uçuşu olduğu için hazırlık yaptığı, adrese giden polis ekiplerini takım elbiseyle karşıladığı belirtildi.

Öte yandan İmamoğlu, Köseler’in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok.” ifadelerini kullanmıştı.

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