Selahattin Demirtaş'ın, eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret ettiği anın fotoğrafı görüntülendi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, ameliyat olan eşi Başak Demirtaş’a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel izniyle İstanbul’a götürüldü. Hastanede çekilen ve kamuoyuyla paylaşılan fotoğrafta Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Öte yandan Devlet Bahçeli'nin de telefonla geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Selahattin Demirtaş tutulduğu Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a götürüldü.

DEMİRTAŞ'IN HASTANEDEN FOTOĞRAFI

Öte yandan Demirtaş'ın hastanedeki fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

Önder, Demirtaş ve Bahçeli arasındaki görüşmenin detaylarını Habertürk Tv'de açıkladı. Önder şunları söyledi: "Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede sayın Demirtaş'ın, başkanımızın, avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi.

O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi. Biz de Pervin hanımla ikisine moral verdik. Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Doktorların hepsine teşekkür ediyorum. Hekimlerin ve o kattaki bütün personel seferber oldu. Hepsine Demirtaş ailesi ve bizler olarak teşekkür ediyoruz. Refakat eden güvenlik görevlileri çok zarif ve duyarlı davrandılar. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrası birkaç işlem daha yapılacak. İnanıyor ve güveniyoruz ki, Başak hanım tanıdığımız en güçlü kadın arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan birisidir. Bunu da göğüsleyecektir.

BAHÇELİ İLE DEMİRTAŞ ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

O esnada sayın Bahçeli beni aradı. Sayın Demirtaş'ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Hem kendi geçmiş olsun hem de Selahattin Başkan'ın dileklerini kendisine iletmiştik. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık.

BAŞAK DEMİRTAŞ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Başak hanıma şifalar diledi, Selahattin Bey'e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi. Tıbben ve hastane benzeri bir şey. İnşallah iyi günler güzel günler gelsin, sağlığınıza dikkat edin, dedi. Selahattin Bey de aynı şeyleri diledi. Ben ve Pervin hanım, avukatlarla birlikte Başak hanımın sonuçları gelene kadar bekledik. Akşam 10 sularında Selahattin Bey'i tekrar cezaevine uğurladık. Bu insani boyutta. Orada gündemi konuşmayı ne sayın Bahçeli tenezzül eder ne sayın Demirtaş. Sayın Demirtaş süreç başladığında beri cezaevinde ve dışarıda bu çizgideydi. İçimizde en tecrübeli yoldaşlarımızdan birisidir. Süreç boyunca sayın Cumhurbaşkanına, sayın Bahçeli'ye, partimize, Pervin hanım ve bana sürekli avukatları üzerinden öneri, not, uyarıları, dikkat etmemiz gereken şeyleri kendisinden aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli ve sayın Öcalan'a mesajları oldu. Onları ilettik, aktardık."