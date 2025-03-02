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Trump-Zelenskiy kavgası Erzurum şivesiyle paylaşıldı sosyal medyada ilgi gördü

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki kavgası büyük yankı uyandırdı. Erzurum şivesiyle uyarlanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Tatrışılan görüntülere ilişkin farklı bir yorum Türkiye'de sosyal medyada dolaşıma girdi. Erzurum şivesiyle dublajlanan görüntüler büyük ilgi uyandırdı.

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