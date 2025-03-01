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Emevi Camii'nin halıları serildi! Fatma Şahin: "Bir sözümüz vardı..."

Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını ilk teravih namazına yetiştirdi. Belediye Başkanı Fatma Şahin "Bir sözümüz vardı" dedi ve büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Şam'daki tarihi Emevi Camii için Gaziantep'te dokunan halıların üretimi tamamlandı. Geleneksel motiflerin kullanıldığı halılar  yaklaşık 2 ayda üretildi.

 Halıları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet serdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Bir sözümüz vardı teravihe yetiştirmek. Teravihe yetiştirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Rabbim yapılan tüm duaları kabul buyursun. Bölge huzura, mutluluğa, kardeşliğe ulaşsın. " ifadelerini kullandı.

Yüzlerce Suriyeli, başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde ilk teravih namazında saf tuttu.

Emevi Camisi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi, 715 yılında Emevi Halifesi Velid tarafından inşa ettirildi. Dini ve kültürel bir merkez olarak önemini koruyan cami, tarih boyunca pek çok kez onarımdan geçti.

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