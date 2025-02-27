Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısına sevinç gözyaşları

Abdullah Öcalan’ın PKK’ya kendini feshetme çağrısı Diyarbakır’da kent merkezlerine kurulan ekranlardan takip edildi. Çağrıyı duyan vatandaşlar sevinç gözyaşları dökerek birbirine sarıldı. DEM Parti heyeti, İmralı’daki görüşme sonrası İstanbul’a dönerek Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Terörsüz Türkiye dönemi için beklenen çağrı geldi. DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmeleri sonrası İstanbul'a döndü.

DEM Parti heyeti ziyaret sonrası Öcalan'ın çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

SALONDAN ZILGIT SESLERİ YÜKSELDİ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını okuyacak heyet, alkışlar arasında salona girdi.

Sırrı Süreyya Önder, metnin 3 sayfa olduğu açıklandı.

Heyetin salonu girdiği esnada, salonda yoğun bir şekilde zılgıt sesleri duyuldu.

HALK SEVİNÇLE KARŞILADI

Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini lağvetme çağrısını kent merkezlerinde kurulan ekranlardan takip eden Diyarbakırlılar, çağrı sonrası sevinç gözyaşları dökerek birbirlerine sarıldı.

PKK'YA KENDİNİ LAĞVETME ÇAĞRISI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

"FEDERASYON VE ÖZERKLİK SORUNLARA ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Federasyon ve özerklik taleplerinin sorunlara çözüm olmadığını belirten Öcalan, PKK'nın ömrünü tamamladığını bildirdi.

Devamında ise, "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır." ifadelerini kullanıldı.