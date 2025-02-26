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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Millete Adanan Bir Ömür ve
Sefa Getirdiniz" etiketiyle video mesaj paylaştı.

"Milletine adanmış bir ömür, vatanına duyulan sonsuz sevda, her adımında büyük bir dava..." ifadeleriyle başlayan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı tarihi açıklamaları ve AK Parti iktidarında gerçekleştirilen projelerden örnekler de yer aldı.

Video, "Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bu kutlu yürüyüşün lideri Sayın Cumhurbaşkanımız doğum gününüz kutlu olsun." ifadeleriyle son bulurken Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur. Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır. Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim."

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