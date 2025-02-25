Alanyalı marangoz, kütükten araba yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde marangoz Adem Say'ın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kütükten oyarak yapıp motor taktığı arabası, görenleri şaşırtıyor.

Marangoz Adem Say, yayla yolundaki aile işletmesi restoranın bahçesindeki bir köşeye, odun parçalarını işleyerek dekoratif eşyalara dönüştürdüğü atölye kurdu.

Burada ahşaptan masa, sandalye, askılık, tepsi, tabak, motosiklet gibi eşyalar yapan Say, 10 yaşından beri hayalini kurduğu ağaçtan arabayı ise doğada bulduğu kütüğü işleyerek gerçeğe dönüştürdü.

Adem Say, AA muhabirine, 10 yaşında marangozluk mesleğine çırak olarak adım attığını söyledi.

Ahşap oyma sanatına ilgisinin her zaman olduğunu belirten Say, "Ağaç evler, bungalovlar yapıyorum. İş yoğunluğumun olmadığı zamanlarda ise aile işletmemizin yanı başında açtığım atölyede ağaç dallarından, kütüklerinden el işi ürünleri severek yapıyorum. Ağaç parçalarını işliyor, ardından da yol kenarındaki işletmemizin önünde insanlar görsün diye sergiliyorum." dedi.

- 300 bin liraya mal oldu

Yaklaşık 3 yıl önce doğada gördüğü büyük bir kütüğü atölyesine getirdiğini anlatan Say, "Çocukluk hayalim olan ağaçtan arabayı yapmam 3 yıl sürdü. Tek ağaç gövdesini oydum, sonra motor aksamına başladım. Farklı motorlar denedim. Her motoru kütüğe sığdıramadım. Sonuçta bu kütüğün içine uygun bir motor uydurduk ve oldu. Yapılacak işleri var ama artık sürebiliyor, arabayla gezebiliyoruz." diye konuştu.

Bazı kişilerin aracı satın almak istediğini anlatan Say, "Hayalini parayla satamayacağını" söyleyerek teklifleri geri çevirdiğini dile getirdi.

Say, aracı yaklaşık 300 bin liraya mal ettiğini, 1 milyonun üzerinde de teklifler aldığını dile getirerek, "Çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım güzel bir hediye diye düşünüyorum. Dedelerinin araba yaptığını görmelerini istiyorum. Zaten ailemin de bu arabada emeği büyük. Aile bütçesinden yaptık. Onların desteği olmasaydı, bu arabayı yapamazdım." ifadelerini kullandı.

- Sıradaki hayali uçak yapmak

Mesleğini severek yaptığını belirten Say, eserlerinin satılıp satılmamasının kendisi için önemli olmadığını söyledi.

Teknolojik aletlerle çalışmayı sevmediğini ve içine sindiremediğini vurgulayan Say, ahşap ürünlerinin elle yapılması gerektiğine inandığı ve en çok keser kullandığını kaydetti.

Say, ağaç kütüklerini yanarken görünce üzüldüğünü, kütüklere bakınca ağaç değil bazen bir masa, bazen de bir kuş gördüğünü dile getirdi.

Mesleğini hayatının sonuna kadar sürdürmeyi planladığını ifade eden Say, yeni hayalinin ise ağaçtan uçak yapmak olduğunu sözlerine ekledi.