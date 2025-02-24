Herkesi ekrana kitleyecek dev derbide kazanan hangi takım olacak? Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Flash Haber TV ekranlarında yayınlanan Flash Gündem programında Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Programda, şampiyonluk yarışı, takımların son durumu ve ezeli rekabetin önemi masaya yatırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Flash Haber TV’de yayınlanan Flash Gündem isimli programda Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca tarafından ele alındı. Türkiye'nin en büyük futbol şölenlerinden biri olan bu dev karşılaşmanın, ligin zirve yarışına etkileri ve takımların derbiye nasıl hazırlandığı programda detaylı şekilde değerlendirildi.

Özışık ve Yakınca, Fenerbahçe'nin derbi öncesi antrenmanlarını tamamlamasıyla birlikte teknik kadronun stratejilerini, Galatasaray'ın iç saha avantajını ve iki takım arasındaki rekabetin tarihsel boyutlarını tartıştı. Taraftarların büyük heyecanla beklediği mücadelede sahaya yansıyacak taktikler ve muhtemel senaryolar da konuşulan başlıklar arasında yer aldı.