Hadi Özışık'tan flaş TÜSİAD sorusu: Enflasyon neden düşmüyor destek vermişse?

Tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında son günlerde kamuoyunu meşgul eden TÜSİAD tartışmaları ele alındı. Gazeteci Hadi Özışık, TÜSİAD'ın ekonomiye sağladığı katkının tartışmalı olduğunu verdiği örneklerle anlattı.

Tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuşan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık;

''Ekonomi kötü, asgari ücretli geçinemiyor, enflasyon almış başını gidiyor. Senin o savunduğun destek verdiğin TÜSİAD ne katkı sağlamış da asgari ücret bu kadar düşük, emekli maaşları bu kadar düşük, enflasyon neden düşmüyor destek vermişse?'' diyerek CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat'ın TÜSİAD konusundaki söylemlerine karşı çıktı.