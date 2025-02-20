BIST 9.808
DOLAR 36,29
EURO 38,21
ALTIN 3.426,93
MEDYA

Hadi Özışık'tan flaş TÜSİAD sorusu: Enflasyon neden düşmüyor destek vermişse?

Tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında son günlerde kamuoyunu meşgul eden TÜSİAD tartışmaları ele alındı. Gazeteci Hadi Özışık, TÜSİAD'ın ekonomiye sağladığı katkının tartışmalı olduğunu verdiği örneklerle anlattı.

Tv100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuşan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık; 

''Ekonomi kötü, asgari ücretli geçinemiyor, enflasyon almış başını gidiyor. Senin o savunduğun destek verdiğin TÜSİAD ne katkı sağlamış da asgari ücret bu kadar düşük, emekli maaşları bu kadar düşük, enflasyon neden düşmüyor destek vermişse?'' diyerek CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat'ın TÜSİAD konusundaki söylemlerine karşı çıktı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düzce’de "dur" ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı
Düzce’de "dur" ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı
Özgür Özel'den Dursun Çiçek açıklaması
Özgür Özel'den Dursun Çiçek açıklaması
Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesi zeminin durumu görüntülendi
Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesi zeminin durumu görüntülendi
Aselsan'ın GÖKTAN Projesi'nde TOLUN hedefe tam isabetle ulaştı
Aselsan'ın GÖKTAN Projesi'nde TOLUN hedefe tam isabetle ulaştı
Sancaktepe'de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi o anlar güvenlik kamerasında
Sancaktepe'de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi o anlar güvenlik kamerasında
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'un ifade verme işlemi tamamlandı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'un ifade verme işlemi tamamlandı
Dursun Çiçek canlı yayında açıkladı: Adaylık için ön seçime katılacağım
Dursun Çiçek canlı yayında açıkladı: Adaylık için ön seçime katılacağım
Devlet Bahçeli'den gelen iyi haberler kimleri üzdü? Fatih Portakal CHP'nin aday formuna dikkat çekti
Devlet Bahçeli'den gelen iyi haberler kimleri üzdü? Fatih Portakal CHP'nin aday formuna dikkat çekti
İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmedim
İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmedim
Yaşlı bireylerin evde bakımı Medipol'de masaya yatırıldı
Yaşlı bireylerin evde bakımı Medipol'de masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım
Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair paylaşım