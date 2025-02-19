Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı olduğunu söyledi. CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize şiir bilmez derken asıl cahilin, şiir bilmezin, kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Sonuçta ne oldu? Motor su kaynattı, devreler yandı." diye konuştu. Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı olduğunu söyledi. CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize şiir bilmez derken asıl cahilin, şiir bilmezin, kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Sonuçta ne oldu? Motor su kaynattı, devreler yandı." diye konuştu. Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.