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DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump Daytona 500 yarış pistinde makam aracıyla tur attı

Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışlarının (NASCAR) serisinin açılış yarışı Daytona 500'e katılan ABD Başkanı Donald Trump, yarış öncesinde makam aracıyla pistte tur atarak halkı selamladı.

Amerikan otomobil sporlarının en önemli etkinliği kabul edilen NASCAR serisinin açılışında Daytona Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa Trump damgasını vurdu.

Trump, başkan olarak 2. kez katıldığı Daytona 500 yarışı öncesinde pistte makam aracıyla tur atınca görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Daytona'ya uçmadan önce yarışla ilgili yayımladığı mesajında "Amerika'nın altın çağı geldi" vurgusunu yapan Trump, NASCAR'ın bu ruhun bir yansıması olduğunu belirtti.

Daytona 500'ün toplumun her kesiminden insanları "hız, adrenalin ve yarış heyecanına duyulan ortak tutku" çerçevesinde bir araya getirdiğini kaydeden Trump, "Bu ruh Amerika'nın altın çağını ateşleyecek olan şeydir ve eğer bu ruhu kullanırsak, gelecek gerçekten bizim olacaktır." yorumunu yaptı.

Pistte makam aracıyla tam bir tur atarak halkı selamlayan Trump'ın görüntüleri sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

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