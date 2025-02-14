Hadi Özışık: TÜSİAD'ın eleştirisi, geçmişin alışkanlıklarından ibarettir

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, kayyum atamaları ve Türkiye’deki enflasyon hakkında açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamalar sonrası soruşturma başlatılmıştı. TÜSİAD’ın genel kurulunda gösterilen bir slayt ise eleştirilmiş, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bunun hükümete gözdağı değil, TÜSİAD’ın tarihsel alışkanlıklarının bir devamı olduğunu belirtti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, geçtiğimiz gün son dönemlerdeki kayyum atamaları ve Türkiye'deki enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, sonrasında hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca TÜSİAD’ın genel kurulunda gösterilen bir slayt ise tepki toplamıştı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkadı Hadi Özışık, TÜSİAD’ın genel kurulunda gösterilen slaytın hükümete karşı bir gözdağı olarak değerlendirilmesinin yerine, geçmişteki alışkanlıkların devamı olduğunu belirtti. Özışık, TÜSİAD’ın tarihsel olarak hükümetleri eleştiren bir yaklaşımı benimsediğini ve geçmişte gazete ilanlarıyla başbakanları indirdiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tür baskılara boyun eğmediğini vurguladı.