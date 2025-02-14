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DÜNYA

Faciadan dönüldü! Balina adamı yuttu geri tükürdü

Bir baba, Macellan Boğazı'nda oğlunun devasa bir kambur balina tarafından yutulup geri tükürüldüğü dehşet dolu anları kamerasıyla kaydetti.

Şili'de bir aile, Macellan Boğazı'ndaki tekne gezisinde korku dolu anlar yaşadı. Baba ve oğlu yarıştığı sırada gencin yanına devasa bir kambur balina yaklaştı. Bir anda  suyun yüzeyine çıkan balina, gencin bulunduğu tekeyi bütün olarak yuttu.

Olayı büyük bir şaşkınlıkla izleyen babası, yaşananları anbean kameraya kaydederken balina, birkaç saniye boyunca su altında kaldıktan sonra tekrar yüzeye çıkarak genci geri tükürdü.

Bu dehşet dolu an herkesi şaşkına şaşkına çevirdi.

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