Öğrencinin boğazına yiyecek takıldı, bazıları kılını bile kıpırdatmadı! Ölümden öğretmen sayesinde kurtuldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde soluk borusuna yiyecek takılan öğrenci kendini yere bıraktı. Nefes almakta zorlanan öğrenciyi olay yerindekiler saniyeler sonra fark etti. Sonrasında öğretmen gelip heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı. Öğrencinin ölümle burun buruna geldiği anlarda bazılarının tepkisizce olanları seyretmesi pes dedirtti.

Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu yemekhanesinde yemek yiyen bir öğrencinin yere düştüğünü ve nefes almakta güçlük çektiğini gören görevliler, çocuğa müdahale etmeye çalıştı. O sırada bazı kişiler ise yaşananları sadece seyretti.

Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Seyfi Kaya, Heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazındaki yiyeceği çıkararak nefes almasını sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür etti.

Okulda yaşanan anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.