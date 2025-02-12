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İzmir'de denizde cesedi bulunmuştu! Hüseyin Etli'nin suya düşme anı kamerada: Resmen ölüme yürümüş

İzmir'in Konak ilçesinde cesedi denizden çıkarılan kişinin suya düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alsancak kordon boyunda, dün gece saatlerinde denizde boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Etli'nin (44), İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

Etli'nin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde Etli'nin, sahile doğru yürüdüğü ve denize düştüğü anlar yer alıyor.

Olay: Alsancak kordon boyunda, denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, deniz polisince sudan çıkarılan ve Hüseyin Etli olduğu anlaşılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Ayrıca Etli'nin denize düşmeden önce bir mekanda alkol aldığı iddia edilmişti.

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