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Ekol TV gündeme getirmişti! Banka mağdurları için emsal karar!

Geçtiğimiz dönemlerde büyük bir banka tarafından yüzlerce kişinin hesabından büyük paralar başka hesaplara transfer edilmiş ve vatandaşlar mağdur edilmişti. Ekol TV'nin konuyu sıklıkla gündeme getirmesinin ardından mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Büyük bir banka tarafından bilgileri dışında kredi kullandırılan ve hesapları boşaltılan yüzlerce mağdur için önemli bir gelişme yaşandı. Ekol TV'nin sıklıkla gündeme getirdiği konuyla ilgili Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, mağdurlardan birinin açtığı davada emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Bankaların sorumluluğu gündemde

Mahkemeye başvuran mağdur, 9 Mayıs’ta adına 100 bin lira kredi çekildiğini ve ek hesabından 49 bin 437 lira para çekildiğini belirterek bankaya yaklaşık 150 bin lira borçlandırıldığını ifade etti. Bu durumu yargıya taşıyan mağdur, 600 lira maddi ve 75 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, banka borcunun yargılama süresince tedbiren durdurulmasına ve mağdurun borçlu olmadığının tespitine karar verdi.

Binlerce mağdur için emsal karar

Mahkemenin verdiği karar, benzer mağduriyetler yaşayan binlerce kişi için umut oldu. Kararda, mağdurun bilgisi dışında çekilen kredi ve ek hesap işlemlerinin geçersiz olduğu ve bankanın tahsilat yapamayacağı vurgulandı. Banka ise suçlamaları reddederken, olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Emniyet raporlarında, bu tür dolandırıcılık olaylarında bankaların ve GSM şirketlerinin yeterli güvenlik önlemi almadığına dikkat çekildi.

Denetimler sürecek

Mahkeme kararı, aynı durumdaki diğer mağdurlar için de önemli bir emsal teşkil ediyor. Yetkililer, bankaların güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini vurgularken, mağdurların haklarını aramaları için yargı yoluna başvurmalarının önemine dikkat çekiyor.

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