Galatasaray-Adana Demirspor maçı, hakem Oğuzhan Çakır’ın 12. dakikada verdiği penaltı kararı sonrası gerildi ve Adana Demirspor'un 30. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mertens’e verilen penaltıyı skandal olarak nitelendirerek takımın sahadan çekilmesi talimatını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ilginç anlar yaşandı. Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşılaştığı mücadelede 12. dakikada sarı kırmızılı ekibim futbolcusu Mertens, ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Morata, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu pozisyonun ardından Adana Demirsporlu futbolcuların ve yönetimin yoğun itirazları bir süre devam etti. Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Adana Demirsporlu futbolcular sahadan çekilme kararı aldı.

Adana Demirspor sahadan neden çekildi?

Ekol TV spor muhabirinin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Sancak, Mertens'in pozisyonunu skandal bir karar olarak nitelendirirken takımın acil şekilde sahadan çekilmesi yönünde talimat verdi.