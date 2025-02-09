Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray, Adana Demirspor maçının 30. dakikasında Adana Demirspor oyuncuları sahadan çekildi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.
Mücadelenin 11. dakikasında Mertens, ceza sahası içinde yerde kaldı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Alvaro Morata, Galatasaray'ı öne geçirdi.
Pozisyonun ardından sosyal medyada hakem Oğuzhan Çakır'ın kararına tepki yağdı.
Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcular Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştu ve 2 oyuncu takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istedi.
Adana Demirsporlu futbolcular hakem ile konuştuktan sonra soyunma odasına gitti.
Galatasaray 1 - 0 Adana Demirspor
30'Adana Demirspor, sahadan çekildi.
27'Savunmanın arkasına atılan pasla hareketlenen Osimhen, sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Osimhen'in vuruşunda Deniz gole izin vermedi.
26'Osimhen, sağ çaprazdan hareketlenen Sallai'nin önüne bıraktı. Sallai'nin vuruşunu kaleci Deniz çıkardı.
12'GOL! Morata, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
11'Osimhen'in pasına hareketlenen Mertens, Semih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında Galatasaray, topa daha fazla sahip olan taraf.
1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı.
Galatasaray - Adana Demirspor
Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Kaan, Jelert, Sallai, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen, Morata
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Barasi, Nabil, Aymbetov