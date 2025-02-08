Kılıçdaroğlu'nun 'hiçbir zaman cumhurbaşkanı adayı olacağım demedim' sözlerine yorum yağdı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben hiçbir zaman ben cumhurbaşkanı adayı olacağım demedim. Karar alındı ben cumhurbaşkanı adayı oldum." sözleri tartışmalara yol açtı..

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde kaybettiği cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili söyledikleri sosyal medyada tartışma başlattı.

Kılıçdaroğlu'nu adaylıkla ilgilii "Ben hiçbir zaman ben cumhurbaşkanı adayı olacağım demedim. Biz önce şöyle bir karar aldık. Altılı masada bütün kararlar oybirliğiyle alınırdı. Karar alındı ben cumhurbaşkanı adayı oldum. O kadar. Hatta MYK'de görev yapan arkadaşlarım 'siz olmazsanız olmaz sizin mutlaka olmanız lazım. Siz olmazsanız partinin genel başkanı aday olmazsa olmaz' denildi. Ben de her seferinde arkadaşlara 'yapmayın etmeyin altılı masa var bütün kararlar oybirliğiyle alınıyor' dedim. Ben istemedim ki illa cumhurbaşkanı adayı olacağım demedim ki" ifadeleri eleştiri konusu oldu.

Eleştiri yağdı

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu paylaşımlarının altına gelen yorumlarda eski CHP lideri başkalarının dediğini yapmakla eleştirildi. Anketlerde gerilerde çıkan kişinin aday gösterilmesinin doğal olmadığı belirtildi. "İstemeyen ben olmayacağım der, seçimi kazanabilecek bir aday gösterip geri çekilirdi" yorumları yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nu MYK'da arkadaş kurbanı olduğu yorumları yapılırken, MYK üyelerini kimin seçtiği soruldu.

Paylaşımın altına gelen "Tüh ya! Hiç istememiş ama arkadaşları itmiş onu. Pazarlıkları da arkadaşları yapmıştır 39 milletvekili , Özdağ’a içişleri bakanlığı falan filan. Hiç haberi yokmuş yazık, nasıl da saf ve fedakar bir adam!" yorumu da dikkat çekti.