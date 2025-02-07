Kılıçdaroğlu'ndan olay gönderme: Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT’de katıldığı programda, CHP Kurultayı sonrası kullandığı "Sırtımdan hançerlendim" ifadesine açıklık getirdi. Yol arkadaşlığında güvenin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, farklı görüşlerin açıkça dile getirilebileceğini ancak arka planda farklı yollar izlenmesini doğru bulmadığını söyledi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KRT Soruyor" özel programında Gökhan Kayış’ın sorularını yanıtlamak üzere canlı yayına katıldı.

Özgür Özel'e kaybettiği kurultay sonrası "Sırtımdan hançerlendim" ifadelerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"YOL ARKADAŞINIZ, SİZE İHANET ETMEMELİ"

Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir.