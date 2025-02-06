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Mithat Baydur Ekrem İmamoğlu'nu anlattı Sözcü TV stüdyosundaki konuklar buz kesti

Siyaset Bilimci Mithat Baydur, Sözcü TV'de CHP'nin cumhurbaşkanı adaylarından Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da belediye görevlerini ihmal etmekle eleştirdi.

Sözcü TV canlı yayınına katılan Siyaset Bilimci Mithat Baydur, savcı ve ailesini tehdit ettiği için hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

"Sen İBB Başkanısın… İçişleri Bakanı mısın? Özel Harekat Daire Başkanı mısın? Emniyet Genel Müdürü müsün?” diye soran Baydur, “Sarıyer kokuyor, Zekeriyaköy kokuyor, yollar bozuk her gün kaza oluyor. Sonra çıkmış Suriye'yi yeniden inşa etmeye biz de talibiz. Sen önce depreme karşı İstanbul'u koru! İstanbul'un %70 yapı stoku bozuk...” ifadelerini kullandı. Bu sözler sırasında stüdyo buz kesti.

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