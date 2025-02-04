ODTÜ'yü bitirdi soğan sattı! Hakan Sevim'in sıra dışı başarı hikayesi...

Burdurlu girişimci Hakan Sevim, ihracatla başladığı iş hayatında oto kiralama sektörüne adım atarak Zeplin Car Rental’ı kurdu ve şirketini 35 bin araçlık dev bir filoya dönüştürdü. TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektöre katkı sunan Sevim, memleketi Karamanlı’da da eğitim ve sosyal projelere destek vermeye devam ediyor.

Girişimcilik dünyasında başarıya ulaşmak her zaman düz bir yol değildir. Kimi zaman zorluklarla, beklenmedik dönüşlerle ve cesur kararlarla doludur. İşte tam da böyle bir hikaye: Hakan Sevim’in ilgi çekici ve ilham verici yaşam öyküsü...

1970 yılında Burdur'un Karamanlı ilçesinde doğan Hakan Sevim, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı. İş hayatına ihracatla başlayan Sevim, 2001 yılında Antalya'da 15 araçla Zeplin Car Rental'ı kurarak oto kiralama sektörüne adım attı. Bugün, Zeplin Car Rental, Türkiye'nin 106 noktasında yaklaşık 35.000 araçlık filosuyla hizmet veriyor.

Sevim, geliştirdiği yenilikçi projelerle günlük oto kiralama sektöründe öncü firmalar arasında yer alıyor. Ayrıca, Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektöre katkı sağlamaya devam ediyor.

Doğup büyüdüğü Karamanlı ilçesini unutmayan Sevim, ilçedeki eğitim ve diğer alanlarda çeşitli yatırımlara destek veriyor. Ekim 2024'te Karamanlı'da düzenlenen düğününde ünlü sanatçı Işın Karaca sahne aldı.

Hakan Sevim'in başarı hikayesi, girişimcilik dünyasında ilham verici bir örnek olarak dikkat çekiyor.