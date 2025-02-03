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Şanlıurfa'da bir kamyon çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyonun 3 araca çarptıktan sonra sürüklediği otomobille üst geçitten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyon, Birecik köprüsü üzerinde 3 araca çarptı, sürüklediği bir otomobille üst geçitten 10 Temmuz Caddesi'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobile çarpması ve sürükleyerek üst geçitten düşme anları yer alıyor.

- Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, "Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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