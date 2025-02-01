Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İzmir'den sonra Manisa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklenmeye devam etti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliyede ifade verdiği sırada dışarıda yaşanan olayları eleştiren Erdoğan, "Adliye önünde attıkları slogan 1971'de banka soyan terör örgütüne ait. Bula bula katillerin, soyguncuların sloganını bulmuşlar. Cuk oturmuş. Belediye soyanların sloganı olmuş şimdi de. Kırmızı kart gibi bu slogan da onlara çok yakıştı. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihimize güneş gibi doğan, cihangirler yetiştiren Manisa, seni bugün bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tüm Manisa'ya kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum.

Dün Antalya'daydık, biraz önce İzmir'in misafiri olduk. Kongre sürecimizde Manisa'yla birlikte 78. il kongremizi gerçekleştirmiş oluyoruz. 23 Şubat'ta Allah nasip ederse büyük kongremizi de yapmak suretiyle kongre maratonumuzu alnımızın akıyla tamamlayacağız. Kongrelerimizi vesilesiyle ahdimizi tekrarladık. Yol ve dava arkadaşlığımızı güçlendirdik. İl kongrelerimizin birçoğuna bizzat iştirak ettim. Bu süreçte bir kez daha gördük ki sadece üye sayısı itibarıyla değil, millete hizmet aşkı bakımından partimiz tüm mensuplarıyla zirvede. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kuşatıcı bir yapıya sahibiz. Yıkıcı değil, yapıcı olacağız. 85 milyon arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz.

Hedefler ulaşmamız için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için daha çok ter dökmemiz icap ediyor. Evlatlarımıza güçlü bir ülke bırakmak istiyorsak, gereksiz tartışmalarla vakit kaybetmemeli, bir saniyemizi bile boşa harcamamalıyız.

"Bay Kemal'i bir anda istenmeyen adam ilan ettiler"

Bakınız her zaman söylüyorum muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Gazze'de 471 gün sonra ateşkes sağlanmış, Suriye'de 13,5 yıl süren zulüm sona ermiş, Avrupa'da ırkçı partiler hükümet devirecek seviyeye gelmiş, ticaretten, teknolojiye, dünyada büyük değişimler yaşanıyormuş. Evet, bunların ve diğer hadiselerin hiçbiri umurlarında değil. Gelişmelere ilişkin en ufak bir fikirleri yok. Varsa yoksa kendi gelecek planları. Kuyu kazmayı, güç mücadelelerini burada saymaya gerek bir duymuyorum. Hep beraber utanarak izliyoruz. Eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramıyorlardı. Gandi Kemal, gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohluyorlardı. Sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Bay Kemal'i bir anda istenmeyen adam ilan ettiler. Şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler. Şimdi kapısını çalan var, ne fikirlerini merak eden var.

"CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki fırsat vermediler"

Tabii burada bir gerçeği de ikrar etmek durumundayım. Aslında biz de yıllarca bu zatın ülkemiz siyasetine zarar verdiğini, yalan, iftira, hakaret dolu söylemleriyle demokrasimizi zehirlediğini, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürdüğünü sıkça vurguladık. Bundan dolayı soru işaretleriyle dolu bir kurultay süreciyle de olsa CHP'nin başından gönderilmesini ilk etapta biz de müspet karşıladık. Türkiye'nin bir nebze olsun rahatlayacağına, siyasetin olması gereken düzleme oturacağına inandık. Bu anlayışla yeni genel başkana siyasette rekabeti daha yapıcı, daha mutedil bir atmosfere çekmek için bir şans tanıdık. Bundan da muradımız kutuplaşmayı azaltmak, siyasi iklimi yumuşatmak, CHP'nin normalleşmesine katkı sunmaktı. Ülkenin ve milletin meseleleri söz konusu olduğunda, buluşabileceğimiz en azından diyalog kurabileceğimiz ortak bir zemini inşa etmeye çalıştık. Ancak gerilimden beslenen ana muhalefet içindeki vesayet odakları buna tahammül edemedi. CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki fırsat vermediler.

Gelinen noktada Türkiye'nin ana muhalefet partisinin DHKP-C'li alçaklar tarafından şehit edilen Cumhuriyet savcımızın ismini taşıyan adalet sarayının önünde elinde asker, polis kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdığını görüyoruz. Öyle hakaretler, öyle kelimeler, öyle tehdit dolu cümleler kullanıyorlar ki karşılarındaki kitlenin dahi yüzü kızarmıyor. Daha güya gazeteci ve siyasetçi kılığında uyanıkların sahnelediği üçüncü sınıf tiyatroları burada saymıyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, adaletin tecellisine engel olamayacaklar.

"Bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar"

Şu trajikomik durumu söylemek isterim; adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş. Hani derler ya cuk oturmuş diye. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Tıpkı kırmızı kart gibi, bu yeni sloganlarının da CHP'ye çok yakıştığını samimiyetle ifade ediyor, Sayın Özel ve şürekâsını tebrik ediyoruz. Biz olsak kendilerine yine bu sloganı tavsiye ederdik.

CHP seçmenine bir kez daha Allah sabır versin diyorum.

22 yıl boyunca milletimizin onurunu korumak için gecemizi gündüzümüze kattık. Darbeden sokak terörüne kadar hepsini birden deneyerek yolumuzdan alıkoymaya çalıştılar. Alçakça iftiralarla, yalanla dolanla üzerimize geldiler. Hiçbirine eyvallah demedik. Faşizme boyun eğmedik. Sokak terörüne teslim olmadık. Zorbalıklar karşısında geri adım atmadık. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine canımız pahasına sahip çıktık. Kirli elleri kırmaya devam edeceğiz.

Bu yolun zorlu olduğunu, engellerle ve tuzaklarla dolu olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah son nefesimize Türkiye'ye hizmet yolundan ayrılmayacağız, dimdik yürüyeceğiz.

Manisa'ya son 22 yılda 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Teşkilatımızın emektarlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.