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MEDYA

Hadi Özışık: Mansur Yavaş kaybedeceği bir seçime girmez!

CHP’de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için parti içi demokrasi vurgulanırken, Mansur Yavaş’ın ön seçime sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık tartışmaları sürerken, gazeteci Hadi Özışık, Yavaş’ın "kaybedeceği bir seçime girmeyeceğini" öne sürdü.

CHP'de, düzenlenecek ilk genel seçim için Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi noktasında parti içi demokrasi yollarının aktif biçimde kullanılması hedefleniyor. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce adaylık için "iki forvetten biri" olarak nitelendirdiği Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ise ön seçime karşı olduğu konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı aday olacak tartışmaları sürerken, İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ekol TV'deki Tartışma Zemini isimli programda konuşan Özışık, 'Mansur Yavaş kaybedeceği bir seçime girmez! Mansur Yavaş bu radikal kesime yenilmemek için bu seçime katılmayacak, "yokum" diyecek' ifadelerini kullandı.

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