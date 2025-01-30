Restorana silahla ateş açıp kaçmışlardı! Şüpheliler yakalandı...
Şişli'de bir restorana silahla ateş açarak kaçan iki şüpheli, polis ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirilirken, İstanbul Emniyeti olayla ilgili "şehir eşkıyalarına geçit yok" mesajı paylaştı.
Şişli'de restorana silahla ateş açarak kaçan 2 şüpheli, Küçükçekmece'de yakalandı.
Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak'taki restoranın camlarına 24 Ocak Cuma günü silahla ateş eden 2 şüpheli kaçtı.
Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler İ.B. ve A.D'yi Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 2 farklı adreste yakaladı.
Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 45 fişek ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'umuzun huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına geçit yok." ifadesi kullanıldı.