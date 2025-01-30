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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, eski Türkiye hayalini kurmakta, eski Türkiye'nin sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır." dedi.

Erdoğan,"Hukuk dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset, gazetecilik yapmak istiyorlar. Temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi hak görüyorlar. Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunamaz hoyratlığı hakikatin sert duvarına eninde sonunda çarpacaktır." dedi.

Erdoğan, "Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz. Hukuk, hakkı haklı olana teslim etmektir, bunu yapacağız. Hepimiz yargının görevini layıkıyla, hakkaniyetle uygun şekilde yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz." ifadesini kullandı.

"Türk milleti adına karar verenlere kimse ayar veremez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez." dedi.

Erdoğan, "Adliye teşkilatımıza sirayet eden FETÖ virüsünü attığımız kararlı adımlarla bünyeden önemli ölçüde temizledik ve temizliyoruz." dedi.

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