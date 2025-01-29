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Kartalkaya'daki yangın faciası! Eşini ve kızını kaybeden baba anlattı: İşletmecinin tüm sülalesi...

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında personele söylenen "müşterilere yangını haber vermeyin" talimatını doğrular nitelikte bir gelişmeyi otelde eşini ve kızını kaybeden Yusuf yaman verdi. 12. katta kalan işletmeci ailenin hepsinin zamanında haber aldığı için kurtulduğunu söyleyen Yusuf Yaman, "Benim 7. kattaki eşim ve kızım kurtulamıyor." dedi.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında ihmaller, gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Otel yönetiminin ve personelinin korkunç hataları faciaya resmen davetiye çıkırmış. Felakete eşi ve kızını kaybeden Yusuf Yaman'ın açıklamaları skandalı gözler önüne serdi.

Yaman, "İşletmeci aile 12. katta kalıyor. Benim eşim ve kızım 7. katta kalıyor. İşletmecinin tüm sülalesi zamanında haber aldıkları için 12. katta olmalarına rağmen kurtuluyorlar, benim 7. kattaki eşim ve kızım kurtulamıyor." dedi.

Resmi kayıtlarda "resepsiyon personeli" görünen Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın açıklamaları ve personelin ifadeleri, acılı baba Yaman'ın sözlerini doğrular nitelikte.

O gece telefonu çalan Yılmaz'ı personel yangından haberdar ettiği ortaya çıkarken, Yılmaz'ın "panik yapmayın müşterilere haber vermeyin personeli uyandırın yangını kendi aramızdan halledelim" şeklinde talimat verdiği ifade edildi.

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