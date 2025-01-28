Fatih Portakal'ın 'Barış Pehlivan' sözlerine tepki yağdı

Fatih Portakal, Barış Pehlivan’ı ‘Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemekle’ eleştirerek, özel bir konuşmayı yayınlamasının gazetecilik etiği açısından yanlış olduğunu söyledi. Pehlivan’ın gözaltı şeklini de eleştiren Portakal, bu açıklamalarıyla sosyal medyada tepki çekti.

Gazeteci Fatih Portakal, gözaltına alınan meslektaşı Barış Pehlivan hakkında yaptığı açıklamalarda, gazetecilik etiği üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Portakal, Pehlivan'ın bir bilirkişiyle yaptığı özel konuşmayı yayınlamasının yanlış olduğunu belirterek, 'Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği’ bilmemekle eleştirdi. Portakal, "Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama bu yaptığı hatalıydı. Gazetecilik etiği açısından bu tür bir yayını yapmaması gerekirdi" dedi. Pehlivan'ın gözaltına alınma şeklini ise eleştiren Portakal, "Bu şekilde gözaltına alınmamalıydı. Çağırırsınız, gelir ifadesini verir. Ancak emniyet bir şov peşinde" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, özellikle Halk TV izleyicileri başta olmak üzere birçok çevreden tepki çekti. Sosyal medyada Portakal'ın açıklamalarına yönelik eleştiriler gelirken, bazı kullanıcılar Portakal'ı Barış Pehlivan kadar cesur olmamakla suçladı.