Ömer Çelik: Sorumlular mutlaka cezalarını alacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangına ilişkin, “Bu büyük faciadan ders çıkararak benzer olayların yaşanmaması için çalışacağız. Vicdani, ahlaki ve adli açıdan sorumlular mutlaka cezalandırılacak” dedi. Yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Çelik, tüm çalışmaların yol gösterici olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Sorumluluğu olanların tespit edilmesi önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getirmez, onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia. Hem milletimize hem de onların değerli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi.

SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU

Yüksekova'da 12 yaşında bir kız çocuğumuz, başıboş köpek sürüsünce parçalandı. Evladımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz bu manzaraların ortaya çıkmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık fakat vatandaşlarımızla arz etmek isterim ki, vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için gereken bütün tedbirlerin alınması için bütün bir irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz ve buna karşı en güçlü mücadeleyi ortaya koyacağız. Hangi partiler olursa olsun hangi belediye olmuş olsun bu yasal düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerle mücadele edeceğiz.

'23 ŞUBAT'TA SÜRECİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

1 Şubat'ta İzmir'de, 8 Şubat'ta İstanbul'da ilk kongrelerimizi yapacağız. Kadın kolları kongremiz gerçekleşecek ve 23 Şubat'ta Ankara'da büyük kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Tabii bu bir bayrak yarışı. Şimdiye kadarki kongrelerimizdeki coşku, hem görevi devreden arkadaşlarımızın hem yere ve yeniden gelen arkadaşlarımızın arasındaki kardeşlik duygusu bu sürecin bizim açımızdan en çok dikkat çeken bölümü. O nedenle bütün bu kongrelerde Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı dinlemek üzere o salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza, il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

"GAZZE HALKI BOYUN EĞMEDİ"

Tabii en önemli konularımızdan bir tanesi 7 Ekim 2023'te İsrail'in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes, buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Tabii ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdiye kadar 50 bin Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldu, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. 110 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Tabii sivil altyapının yok edilmesinin yanı sıra bu soykırım siyasetinin ortaya koyduğu insanlık dışı vahşi eylemlerin de boyutu her geçen gün anlaşılıyor. Zaten esir takaslarında da görüldüğü gibi Filistinli esirlerin aslında yıllar içerisinde neredeyse hayati melekelerinin çoğunu kaybetmiş, hayati fonksiyonlar açısından çökmüş bir şekilde bu hapishanelerden çıktıklarını görüyoruz.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR DİRENİŞ SERGİLEDİLER"

Hamas tarafından rehin alınmış İsraillerin ise orada gördüğünüz gibi herkese teşekkür ederek ayrıldıklarını hem kendilerine yapılan iyi muamelelerden ötürü hem de kendilerinin iyi koşullarda tutulmasından ötürü Hamas yetkililerine ve oradaki halka teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bu da bu katliam politikasını icra edenlerle bu katliam politikasına asaletle ve soylu bir biçimde direnenler arasındaki insani farkı net bir şekilde göstermektedir. Tabii bütün bu süreç boyunca Gazze halkı bu katliam politikasına herhangi bir şekilde boyun eğmedi. Bütün asaletiyle bütün insanlığın vicdanını uyaracak, bütün insanlığın vicdanına hitap edecek şekilde çok güçlü bir direniş sergilediler. Bir bakıma on yıllar boyunca bütün bir insanlığın vicdanını bu şekilde bir yerde toplayan, bir yere odaklayan başka bir örnek vermek neredeyse mümkün değildir. Gazze halkı gerçekten insanlık vicdanıyla yan yana geldi. Bütün asaletleriyle, bütün haysiyetleriyle, bütün bu soykırım faaliyetlerine karşı direnmiş oldular.

Bu süreçte bütün meslektaşlarımız, çeşitli meclalardan arkadaşlarımız Gazze'ye gittiler. Oradaki hem bu soykırımı hem de Filistin'deki, Lübnan'daki, İsrail'in yaptığı saldırıları bütün dünyaya duyurdular. Onların tabi hakikati duyurmak adına ortaya koyduğu bu faaliyet fevkalade önemli bir faaliyettir. Burada kendi hayatlarını riske ederek bu şekilde hakikatin peşinde koşan bütün basın mensubu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Şimdiye kadar bu uğurda hayatını kaybeden pek çok basın mensubu oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinden meslektaşlarımız oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Gelen noktada tabi özellikle TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın yaptığı belgeleme faaliyetinin burada uluslararası hukuk açısından da, uluslararası siyaset açısından da referans teşkil edecek bir noktaya eriştiğini görüyoruz. Pek çok mecrada TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın belgeleme faaliyeti bu soykırımla ilgili olarak bir hukuki belge niteliği, bir delil niteliği taşıyacak düzeyde ortaya çıkmıştır. Bu da aslında Türkiye'nin hakikatin ortaya çıkması için her açıdan ne kadar büyük bir gayret gösterdiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir.

"ATEŞKES KALICI HALE GELMELİ"

Bu süreç boyunca sizler de yayınlarınızla buradaki insanlık dışı soykırımı dünyaya duyurmakta, halkımıza duyurmakta büyük bir çaba gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabi bu Gazze'deki geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüşmesi esas arzumuzdur. Bu soykırım faaliyetinin daha fazla sürmemesi gerekir. Şimdi sağda solda bir takım haberler çıkıyor bazı ülkelerin Filistinlileri Gazze'den başka Arap ülkelerine göndermek istediği şeklinde. Bunlar tabi hiçbir şekilde kabul edilemez ve doğru olarak ele alınması mümkün olmayan yaklaşımlardır. Gazze ve Filistin toprakları Filistin halkının öz vatanıdır. O öz vatanda yaşamaya herkes kadar hakları vardır ve buranın savunması için bu soykırım siyasetine karşı canlarıyla elli bin şehit vererek çocuk, yaşlı, kadın hep beraber direnmişlerdir. Dolayısıyla bir halka masa başında kader çizilemez. Bir halka bir takım kararlarla bir takım salon kararlarıyla herhangi bir şekilde istikamet verilemez. Kendi vatanları için en büyük bedelleri ödemiş bu insanlara herhangi bir şekilde farklı bir yaklaşım ortaya koyularak onları vatanlarından uzaklaştırmak gibi bir yaklaşım hiçbir şekilde ne insani olur ne de herhangi bir şekilde kabul edilmesi mümkün olur. Esas olan buraya barışın gelmesini sağlayacak olan şey kalıcı ateşkes ortaya çıkması ve sonrasında da barış için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması ve dünya tarafından tanınmasıdır.

Burada bu vesileyle İsmail Haniye gibi, Yahya Sinvar gibi, bütün bu Filistin mücadelesinin sembolü olmuş şehitler, bugün bu mücadelede, bu verilen bedellerin ortaya koyulmasında daha büyüyen sembol isimler haline geldiler ve bir halkın aslında bütün varlığıyla, bütün bir varoluşuyla, kendi vatanını savunmak için, kendi haysiyetini savunmak için nasıl mücadele edeceğinin bütün bir örneği olarak Gazze halkı, bütün dünyanın gözünde bu mücadeleyi verdi. Biz de buradan bir kere daha Gazze halkını selamlıyoruz ve her zaman ve her koşulda yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz.

'SURİYE'NİN DOĞRU BİR YOLDA İLERLEMESİNE YARDIMCI OLMA ŞEKLİNDE BİR TUTUM İÇERİSİNDEYİZ'

Arkadaşlar tabi çok önemli bir gündem maddemiz, sürekli takip ettiğimiz konu Suriye'deki gelişmelerdir. Yakın zamanda biliyorsunuz dışişleri bakanları Suriye'nin, savunma bakanları ve istihbarat başkanları ülkemize geldi, muhataplarıyla görüştüler bizim arkadaşlarımızla, bizim kadrolarımızla, aynı zamanda da Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edildiler. Türkiye bir yandan Suriye'nin bu zor dönemi atlatması için, Suriye halkının yanında ve Suriye yönetiminin yanında destek vererek yol alırken, aynı zamanda da bölge ülkelerini bu konularda bilgilendirme, bölge ülkelerini burada bir takım rekabetlerin ortaya çıkması yerine, iş birliği içerisinde Suriye'nin doğru bir yolda ilerlemesine yardımcı olma şeklinde bir tutum içerisindeyiz. Dolayısıyla burada ilk baştan beri Suriye'ye bir takım yanlış istikamet vermek isteyenler, Suriye'yi yanlış yöne sürüklemek isteyenler ya da Suriye'ye yardımcı olmak yerine onlara bir takım şartlar dayatanların, aslında burada destek olmak yerine yine Suriye'yi bir şekilde bir uydu devlet haline getirmeye çalışma gibisinden bir yaklaşımları olduğunu görmüş olduk. Bunların hepsi yanlıştır.

Nihayetinde Suriye halkının hem orada bütün etnik grupları, bütün mezhep gruplarını birleştirmek için, kapsayıcı bir yönetim modeli ortaya çıkması için yüksek bir irade ortaya koyduğunu görüyoruz. Yine kadınlar konusunda, azınlıklar konusunda çeşitli batı ülkelerinden yapılan açıklamalar vardı. Bütün bu süreç içerisinde kadınların toplumun her hayatına Suriye'de katılması, nitekim yönetime de katılması için bu kanalların açık tutulduğunu görüyoruz. Tabi ki en baştan beri de hem Suriye yönetimi hem de oradaki toplumsal barış açısından azınlıklarla ilgili olarak da hassasiyet gösterildiğini görüyoruz. Dolayısıyla tüm bu süreç çerçevesinde bugün doğru tavır, batı ülkeleri tarafından ortaya koyulacak doğru tavır, Suriye halkının ve Suriye yönetiminin yanında olmaktır ve o şekilde ilerlemektir. Biz Suriye'nin toparlanmasının ve kapsayıcı bir yönetimle yoluna devam etmesinin, Suriye için kıymetli olduğu kadar bütün bir bölge barışı içinde son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. O sebeple başta ABD olmak üzere bütün batılı devlet ve kurumların da uyguladıkları yaptırımları bir an evvel kaldırmasında fayda vardır. Bu çerçeveden bakıldığında Suriye halkının bu kapsayıcı yönetim arayışı çerçevesinde ortaya koyulan yaklaşımlara destek vermek her bakımdan önemlidir.

'SORUMLULAR MUTLAKA CEZALARINI ALACAKLAR'

Soru: Kartalkaya'daki yangın sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir rapor yayınladı, paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu raporun korsan olduğuna ilişkin bir değerlendirme yaptı. Sizler bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Cevap: Evet, Sayın Bakanımız onunla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Bunu paylaştı. Daha sonra da partimizin bir il kongresinde, Çorum Kongresinde de onu daha geniş bir şekilde paylaştı. Tabi bu yargıya sunulmamış bir rapor. Yani o bakımdan korsan rapor diye ifade ediliyor. Herhangi bir şekilde görevlendirilmiş bilirkişi heyetinin açıkladığı bir rapor değil. O bilirkişi heyeti çeşitli uzmanlardan oluşuyor ve bu konuyu bütün boyutlarıyla değerlendirecek ve açığa çıkaracak bir şey, uzman heyeti. Bu açıdan bakıldığında bu çok büyük bir acı ve büyük bir facia. Onun için herhangi bir şekilde böyle bir suçlama motivasyonundan önce doğru gerçek olan neyse o ortaya çıksın. Onun neticesinde zaten şunu net söylüyoruz. Ne olursa olsun ve nereye uzanırsa uzansın. Sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Bunda hiçbir tereddüt yok. Biz burada çok kapsamlı bir şekilde bu konunun ele alındığını ifade ediyoruz. İşte Cumhuriyet Savcıları kendi açılarından inceliyorlar. Baş Müfettişleri kendi açılarından inceliyorlar. Aynı şekilde Çalışma Bakanlığı Müfettişleri inceliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aynı şekilde incelemesi var. Yani adli açıdan da, idari açıdan da tüm bunlar inceleniyor. Ayrıca mecliste bu konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve çıkacak. Bütün sonuç en açık, en şeffaf, en net bir şekilde hiçbir zam yapılmadan, hiçbir tenzilat yapılmadan, bütün bir gerçek ortaya çıkacak şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Bizim bu kaybettiğimiz yetmiş sekiz canımıza, borcumuz olduğu gibi bu milletimize de borcumuzdur. Cenab-ı Allah hepsine rahmet eylesin. Onları geri getiremeyiz ama vicdani ve ahlaki borcumuz olarak.

"BİZ İŞİN O TARAFINDA DEĞİLİZ VE O TARAFINDA OLMAYACAĞIZ"

Bundan sonra da bu faciaların yaşanmaması açısından bu gerçeğin bütünüyle açığa çıkması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dolayısıyla adli soruşturma, mülke müfettişlerinin soruşturması, Çalışma Bakanlığı'nın soruşturması ve diğer tüm idari birimlerin soruşturması ama esas olan bilirkişi heyetinin vereceği bilgilerle birlikte adli açıdan Cumhuriyet Savcılarının ele alarak değerlendireceği ve daha sonra tabi ki yargısal sürece dönüşecek olan süreçtir. Bu konuda da hiçbir tereddüt olmadan bütün hukuki ve idari mekanizmaları net bir şekilde işleteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün MKYK'ya hitaben yaptığı konuşmada bütün sorumluların ceza alacağı şekilde bütün gerçeğin açığa çıkmasına dönük iradelerini beyan ettiler. Onun dışında yani işte herhangi bir şekilde adli olarak oraya resmen sunulmamış bir raporun yayınlanması, spekülasyon yapılması buna benzer şeyler sadece meselenin siyasi spekülasyon tarafında kalır. Biz işin o tarafında değiliz ve o tarafında olmayacağız. Biz kaybettiğimiz 78 canımızla ilgili bu acının tarafındayız, gerçeğin ve hakikatin ortaya çıkmasının tarafındayız.

DEM HEYETİNİN İMRALI ZİYARETLERİ

Soru: Dem Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili. Özellikle bugün Sayın Cumhurbaşkanı kongrede yine Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bazı siyasi kulislerde özellikle PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili 15 Şubat işaret ediliyor. Böyle iddialar var gündemde. Dem heyetinin ikinci ziyareti sonrası sizin de içinde bulunduğunuz AK Parti heyetiyle bir görüşmesi söz konusu mu?

"ZİYARET TRAFİĞİ TAMAMLANDI"

Ziyaret trafiği tamamlandı. Heyet de bütün açıklığıyla sürece nasıl baktıklarını ifade ettiler, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ve bu dönemde nasıl baktığımızla ilgili tutumumuzu ortaya koyduk. Gelinen noktada terör örgütünün bir an evvel kendini tasfiye etmesiyle ilgili sürecin olması gerekiyor.

"BU SÜREÇ HERHANGİ BİR PAZARLIK SÜRECİ DEĞİL"

Bizim bakışımız bir pazarlık süreci değil. Bazı siyasiler devletin niteliklerinden taviz veriliyor deniyor bunlar yanlış, olmadı. Bahçeli de Erdoğan da terörsüz Türkiye dediler. Terör örgütlerinden ben Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen örgütlerin Kürtlerin hakkını savunmakla alakası yok, bunlar DEAŞ'a hapishane bekçiliği yapıyorlar. Aslında Cumhurbaşkanımızın, Bahçeli'nin açıklamalarına iyi bakıldığında bu kıskaçta Kürt kardeşlerimizi de bu kötücül denklemden çıkarma gibi bir durum söz konusu.

“BİZİM BAKIŞIMIZ BU”

Suriye söz konusu olduğunda Suriye Suriyelilerindir diyoruz, bizim bakışımız bu. Terör örgütlerinin birilerine faydası varsa da bunlar oradaki etnik gruplar değildir, başka bir yere hizmet ediyor bunların varlığı. Burada PKK, Baas'ın son izidir. Toprakların işgal edip bunu Kürtlerin hakkını savunmak olarak lanse ederler.

"HEDEFLENEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Bizim şehit ailelerine olan hürmetimizle kimse yarışamaz. Şehitlerimiz, biz bu ülkede hür yaşayalım diye bu mücadeleyi verdiler. Yapılan operasyonları görüyorsunuz. Terörle ilgili mücadeleden hiçbir zaman geri durulmaz. Bir de devletin diğer güç unsurları var birileri terör örgütüne silah bıraktırmak için çağrı yapacaksa da yine bu prensipler çerçevesinde olacaktır. Hem Türkiye'nin toprak bütünlüğü olarak baktığımızda hem de bölgemizdeki güvenlik bakımından bakıldığında hedeflenen terörsüz Türkiye ve çevremizdeki ülkelerin başka devletlerin çıkarları adına terör örgütlerinin varlığını engellemektir."