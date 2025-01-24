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Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. 5 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı bildirildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Çöken binadan 2 kişi canlı kurtulurken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin enkaz altında kaldığı açıklandı.

3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

VAL AKIN: İÇERİDE 5 KİŞİ OLDUĞU YÖNÜNDE

Konya Valisi İbrahim Akın, "İlk bilgiler içeride 5 kişi olduğu yönünde. Arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Önceliğimiz yapının içerisindeki vatandaşlarımızı çıkarmaktır. Olay henüz çok yeni yapılan incelemelerle neden çöktüğünü de araştıracağız" dedi. 

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