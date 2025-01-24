Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. 5 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı bildirildi.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Çöken binadan 2 kişi canlı kurtulurken, ilk belirlemelere göre 5 kişinin enkaz altında kaldığı açıklandı.
3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
VAL AKIN: İÇERİDE 5 KİŞİ OLDUĞU YÖNÜNDE
Konya Valisi İbrahim Akın, "İlk bilgiler içeride 5 kişi olduğu yönünde. Arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Önceliğimiz yapının içerisindeki vatandaşlarımızı çıkarmaktır. Olay henüz çok yeni yapılan incelemelerle neden çöktüğünü de araştıracağız" dedi.