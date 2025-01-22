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Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı inemiyoruz yardım edin

Bolu Kartalkaya'da 76 kişini öldüğü otel yangınının başlangıç anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların cama çıkıp yardım istediği "'inemiyoruz', 'nasıl çıkacağız' 'Yardım edin'" dediği anlar kameralara yansıdı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

Yangının ilk anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Alevlerin henüz binayı sarmadığı anlarda odel odalarındaki müşterilerin camlara çıkıp yardım istediği anlar dikkat çekti.

Duman nedeniyle içeride mahsur kalanların çaresizliği ve kimi vatandaşların çarşafları sarkıtarak çıkış yolu aradığı görüntüler yer aldı.

İlerleyen dakikalarda alevlerin büyüdüğü ve binayı sardığı görüldü.

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