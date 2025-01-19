Hadi Özışık'tan Ali Demirçalı iddiası!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "rüşvet almak" ve "suç örgütüne üye olmak" iddialarıyla adliyeye sevk edilirken, 23 kişi tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ekol TV'deki Tartışma Zemini programında Hadi Özışık, Akpolat’ın suçlamalar karşısında yeterince net bir tutum sergilemediğini belirterek, “Neden ‘ben suçsuzum’ diye bağırmıyorsun?” eleştirisinde bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile adliyeye sevk edilen 40 kişiden 23’ü tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmayı yürüten Savcı Aykut Çelik, Akpolat’ı 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' iddiasıyla tutuklamaya sevk etti.

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık "Beşiktaş’ta buluşalım diye kıyametler kopuyor, ‘belediye başkanımız tertemiz diye haykırıyorlar. Rıza Akpolat, ifadesinde, her yerde ‘bilgim yoktur’ dedi. Sen de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi bağırsana ‘ben suçsuzum’ diye. Neden topu başkasına atıyorsun. Bağırsana 'ben suçsuzum' desene." ifadelerini kullandı.