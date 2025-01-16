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MEDYA

Hadi Özışık ve Ersan Şen arasında "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışması

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ve Ceza Hukukçusu Ersan Şen, tv100’deki programda Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ilginç bir diyalog yaşadı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Ceza Hukukçusu Ersan Şen, tv100’de yayınlanan “Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık” programında dikkat çekici bir diyalog yaşadı.

2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Ersan Şen, Habertürk'te canlı yayındayken Meral Akşener tarafından arandığını ve Akşener'in kendisine 'adaylık konusunda ciddi misiniz' diye sorarak kendisini davet ettiğini söylemişti.

Özışık, Ersan Şen’in giyim tarzını ve konuşmalarına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı hazırlanıyorsun" ifadelerini kullandı. Şen ise "Ben halkın adamıyım, milletin yanındayım" diyerek kaçamak cevap verdi.

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