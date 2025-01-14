BIST 9.716
DOLAR 35,47
EURO 36,60
ALTIN 3.048,72
GÜNCEL

Manisa'da feci kaza: 35 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 35 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazada sıkışan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı.

Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, C.K'nin kullandığı 45 J 4493 plakalı işçi servisi ile T.D. yönetimindeki 45 J 4497 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 45 J 4493 plakalı minibüsteki işçilerin bazıları araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu minibüste sıkışan işçiler, araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan 35 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akhisar-Manisa karayolu bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından şehri gösterdi! "Yangın yok"
Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından şehri gösterdi! "Yangın yok"
CHP'li Linda Gözde Karasu'dan bomba itiraflar: Hepsinin ipini çekerim
CHP'li Linda Gözde Karasu'dan bomba itiraflar: Hepsinin ipini çekerim
Beşiktaş Belediyesi önünde 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları
Beşiktaş Belediyesi önünde 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları
Metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
Metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışı gerçekleştirdi
ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışı gerçekleştirdi
Kazdağları'ndan akan sular yolu trafiğe kapattı
Kazdağları'ndan akan sular yolu trafiğe kapattı
Kuleli Askeri Lisesi önünde atıksu alarmı: Bakanlık harekete geçti
Kuleli Askeri Lisesi önünde atıksu alarmı: Bakanlık harekete geçti
Amasya'da sondaj çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Amasya'da sondaj çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zekeriya Yapıcıoğlu: 'PKK terör örgütü değildir' demedim
Zekeriya Yapıcıoğlu: 'PKK terör örgütü değildir' demedim
HÜDA PAR'ın kadınlara bakışı nasıl? Zekeriya Yapıcıoğlu: “Eşim çalışmak isterse önünde bir engel yok”
HÜDA PAR'ın kadınlara bakışı nasıl? Zekeriya Yapıcıoğlu: “Eşim çalışmak isterse önünde bir engel yok”
Şeriata uygun olmadığı için avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etti
Şeriata uygun olmadığı için avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etti