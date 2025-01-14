Manisa'da feci kaza: 35 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu 35 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazada sıkışan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı.
Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, C.K'nin kullandığı 45 J 4493 plakalı işçi servisi ile T.D. yönetimindeki 45 J 4497 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 45 J 4493 plakalı minibüsteki işçilerin bazıları araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu minibüste sıkışan işçiler, araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan 35 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Akhisar-Manisa karayolu bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.