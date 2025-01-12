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Kuleli Askeri Lisesi önünde atıksu alarmı: Bakanlık harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atıksu deşarjı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, sorumluların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atıksu deşarjı ihbarı üzerine harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Atıksuyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atıksu deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir.

Atıksuyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

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