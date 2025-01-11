BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
GÜNCEL

Erzurum şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi

Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte aç kalan 3 kurt, yiyecek bulmak için Yakutiye ilçesi Güzelova Mahallesi'ne indi.

Mahalledeki sokak aralarında ilerleyen kurtlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde kurtların bir köpeği kovalaması ve durumu fark eden bir kişinin elinde sopayla dışarıya çıkması yer alıyor.

Kayıtlarda kurtların daha sonra sokak aralarından hızla ayrılması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı
Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı
Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!
Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?
Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında
Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında
Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?
Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?
Şahan Gökbakar'dan olay gönderme! Özgür Özel'in yerine...
Şahan Gökbakar'dan olay gönderme! Özgür Özel'in yerine...
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Trende yangın paniği: Doğu Ekspresi alev aldı!
Trende yangın paniği: Doğu Ekspresi alev aldı!
Serdar Akinan, Özgür Özel'in kırmızı kartını böyle tiye aldı
Serdar Akinan, Özgür Özel'in kırmızı kartını böyle tiye aldı