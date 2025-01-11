Erzurum şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi

Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte aç kalan 3 kurt, yiyecek bulmak için Yakutiye ilçesi Güzelova Mahallesi'ne indi.

Mahalledeki sokak aralarında ilerleyen kurtlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde kurtların bir köpeği kovalaması ve durumu fark eden bir kişinin elinde sopayla dışarıya çıkması yer alıyor.

Kayıtlarda kurtların daha sonra sokak aralarından hızla ayrılması yer alıyor.