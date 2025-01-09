BIST 10.001
DOLAR 35,32
EURO 36,48
ALTIN 3.030,80
GÜNCEL

Trende yangın paniği: Doğu Ekspresi alev aldı!

Erzurum'da mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin boş vagonunda çıkan dumana müdahale edildi.

Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin 1 numaralı vagonunda yolcular indikten sonra duman çıktı.

İhbar üzerine tren garına itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, garda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri, vagondaki dumana müdahale etti.

Tren daha sonra görevlilerce hat dışına çekildi.

Dumanın elektrik tesisatından kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Akinan, Özgür Özel'in kırmızı kartını böyle tiye aldı
Serdar Akinan, Özgür Özel'in kırmızı kartını böyle tiye aldı
Bakan Kurum 6 ayda 7. kez Kahramanmaraş’ta: 2024 yılı içinde 200 bin konut rakamını aştık
Bakan Kurum 6 ayda 7. kez Kahramanmaraş’ta: 2024 yılı içinde 200 bin konut rakamını aştık
Yasin Yıldız Bağcılar Belediye Başkanlığına seçildi! Abdullah Özdemir'den duygusal paylaşım
Yasin Yıldız Bağcılar Belediye Başkanlığına seçildi! Abdullah Özdemir'den duygusal paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması kamerada
Adana'da otobüs şoförünün karısı tarafından direksiyon başında bıçaklanması kamerada
Elektrikli bisikletiyle üst üste kaza yapan kişi kameraya yansıdı
Elektrikli bisikletiyle üst üste kaza yapan kişi kameraya yansıdı
TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı yine kaybetti! Hadi Özışık dava sürecini böyle anlattı!
TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı yine kaybetti! Hadi Özışık dava sürecini böyle anlattı!
Bakan Kurum, depremzede Hüseyin’e verdiği halı saha sözünü tuttu
Bakan Kurum, depremzede Hüseyin’e verdiği halı saha sözünü tuttu
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'ın denetlediği uygulamada uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'ın denetlediği uygulamada uyuşturucu hap ele geçirildi
Vedat Milör'den olay yaratacak 'Fenerbahçe' yorumu
Vedat Milör'den olay yaratacak 'Fenerbahçe' yorumu
Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Askeri harekat olmasını istemiyorsanız...
Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Askeri harekat olmasını istemiyorsanız...
Tüyler ürperten olay! Durdurulan araçta kadın cesedi bulundu
Tüyler ürperten olay! Durdurulan araçta kadın cesedi bulundu