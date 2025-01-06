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Tüyler ürperten olay! Durdurulan araçta kadın cesedi bulundu

Sultangazi'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta, sürücü E.Ç.'nin eşi Ayşe Ç.'ye ait olduğu belirlenen bir kadın cesedi bulundu.

Sultangazi'de sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde kadın cesedi bulundu.

Polis ekipleri bir ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsü kovalamaca sonucu Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu.

Aracın sürücüsü E.Ç. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bir kadına ait ceset bulundu.

Yapılan incelemede cesedin sürücü E.Ç'nin eşi Ayşe Ç'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayşe Ç'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli E.Ç. işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

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