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DEM'li Hatimoğulları'ndan skandal tehdit: Her yer Gazze olacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada İmralı görüşmelerine değinerek, barış inşa edilmezse "her yer Gazze'ye dönüşecek" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, son günlerde kamuoyunda tartışılan İmralı görüşmelerine değinen Hatimoğulları, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek ve barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar yaşanacak ve her yer Gazze'ye dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları'nın bu sözleri, kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü.

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