Tele 1 sunucusundan olay Ferdi Tayfur sözleri: Sanatsal açıdan berbattı

Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu, 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için "Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz." dedi.

Arabesk müziğin usta ismi sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Tayfur ile ilgili tepki çeken bir yorum Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'dan geldi.

Bu sabah programda günremi yorumlalan Özuğurlu, Tayfur'un ölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özuğurlu, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. 'Ferdi baba öldü' böyle bir hale getirdiler. Hiç kimse kusura bakmasın doğruyu da söyleyeceğiz. Müzik açısından baktığımızda berbattı." ifadelerini kullandı.