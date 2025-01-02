Sadakat Cihan'a kuma getirdi izleyicilerden 'yeter artık Sadakat' isyanı

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'in son bölümü "yok artık" dedirtti. Albora ailesinin hanım ağası Sadakat, oğlu Cihan'a çocuk doğurması için kuma getirmesi izleyecilerinin tepkisini çekti.

Uzak Şehir'in 8. bölümünde hanım ağa Sadakat, yine ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Sadakat'ın Cihan'dan hamile kalması için eve kuma getirmesi pes dedirtti.

Kuma sahnesine izleyicilerden tepki yağarken Sadakat hanım hedefteydi.

Sosyal medyada ve dizinin YouTube kanalındaki videoların altına gelen yorumlarda "Sadakat'tan gına geldiği bölümdü", "tüm tuşlara bastı", "Sadakat yeter bir dur artık", "Sadakat yüzünden final yapar bu dizi bu şekilde devam ederse soğumam yakın", "Sadakat yeter ya bı rahat bırak şu güzelim çifti sal ya" dikkat çekti.