BIST 9.894
DOLAR 35,36
EURO 36,85
ALTIN 2.968,56
GÜNCEL

MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı: "Girilemez denilen yerlere girdik, ZAP'ta kilidi kapattık"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı.

Somali açıklarında görev yapan TCG Gediz ve TCG Gökova gemileri ile Ege'de görev yapan TCG Anadolu gemilerinin personeli ve Sakarya, İstanbul ile Ankara'daki çeşitli birliklerde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajlarında da "Mutlu yıllar Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Canlı yayında gergin anlar! 'BMW kullanıp 'Togg kullanın' demek samimi değil'
Canlı yayında gergin anlar! 'BMW kullanıp 'Togg kullanın' demek samimi değil'
Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı
Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye mesajı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Suriye mesajı
Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Adana'da park halindeki araç ile trafoya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması
Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması
Okan Bayülgen’den Gazze mesajı: Hayat devam edemez
Okan Bayülgen’den Gazze mesajı: Hayat devam edemez
Güney Kore'deki uçak kazasında şok detay! 48 saatte 13 sefer!
Güney Kore'deki uçak kazasında şok detay! 48 saatte 13 sefer!
Sarıyer'de, 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü
Sarıyer'de, 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü
Oğuz Kağan Salıcı: Normalleşme süreci CHP'ye zarar verdi
Oğuz Kağan Salıcı: Normalleşme süreci CHP'ye zarar verdi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı canlı yayında konuştu: Bunun üzerinde yüzlerce kez çalıştık
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı canlı yayında konuştu: Bunun üzerinde yüzlerce kez çalıştık
Mete Vardar'dan genel kurulda skandal hareket!
Mete Vardar'dan genel kurulda skandal hareket!