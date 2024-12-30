Oğuz Kağan Salıcı: Normalleşme süreci CHP'ye zarar verdi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, Ekol TV'de katıldığı programda, normalleşme sürecinin CHP'ye zarar verdiğini belirterek, "Eğer normalleşme bir zafiyete dönüşüyorsa buna itiraz ederim" dedi. Salıcı, kayyum atamalarına da tepki göstererek, "Belediyelerimize kayyum atanırken bu iradenin önünde ayağa kalktık, bu bize ne getirdi?" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programında normalleşme sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Salıcı, "Normalleşme CHP'ye zarar verdi. Eğer normalleşme bir zafiyete dönüşüyorsa buna itiraz ederim" diyerek partisinin bu süreçten olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Ayrıca, kayyum atamalarıyla ilgili olarak, "Esenyurt'ta bizim belediyemize Kayyum atayan iradenin önünde ayağa kalktık. Tunceli Ovacık'ta bizim belediyemize kayyum atayan iradenin önünde ayağa kalkmış olduk. Nesi normalleşme bunun, ne getirdi bu bize?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.