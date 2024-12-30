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Okan Bayülgen’den Gazze mesajı: Hayat devam edemez

Okan Bayülgen, Gazze'de yaşanan sivil ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki göstererek, dünyanın sessizliğini eleştirdi. "Hayat devam edemez, birilerinin ses çıkarması gerekiyor" diyen Bayülgen, duyarlılık çağrısı yaparken sessiz kalanların eleştirilmesinin ayrışmayı artıracağına dikkat çekti.

Sanatçı Okan Bayülgen, Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan soykırımcı İsrail saldırılarıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Bayülgen, “Gazze’de bunlar olurken hayat devam edemez, yeni bir yıla da girilemez. Dünya seyirci kalıyor. Eğer dünya ısrarla sessiz kalıyorsa, birilerinin ses çıkarması gerekiyor. Politikacılardan, kanaat önderlerinden ve sanatçılardan bunu bekleriz” diyerek tepkisini dile getirirken, sessiz kalanlara yönelik eleştirilerden de kaçınılması gerektiğini ifade etti.

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