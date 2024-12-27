Hadi Özışık: Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalar, Ekol TV'deki *Tartışma Zemini* programında değerlendirildi. Hadi Özışık, Özel'in sözlerini eleştirerek, 1 milyon kişilik miting çağrısının karşılık bulmaması durumunda Özel'in liderliğinin sorgulanabileceğini ve İmamoğlu'nun "değişim" talebiyle öne çıkabileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 22.104 TL'ye yükseltilen yeni asgari ücrete ilişkin Çarşamba günü açıklamalarda bulundu.

Özel, "Bir milyon kişi Ortadoğu’da rejim değiştiriyor. Bir milyon kişi bir meydana iner, rejim değişir. Meydana inelim, o rejim zaten değişecek. 1 milyon kişi inip de erken seçim mitingi yaptığında o sandığı bizden kaçıramazlar. Ertesi sabah 2 milyon kişi olacağımızı bildikleri için..." dedi.

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda, Özgür Özel'in bu ifadeleri değerlendirildi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Özel'in sözleri için "Muharrem İnce 5 milyon kişiyi topladı, ancak AK Parti gitmedi. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan dedi. Yarın 1 milyon kişi orada olmazsa, Özgür Özel o koltukta daha fazla oturamaz. İmamoğlu çıkıp "Değişim" diyebilir." ifadelerini kullandı.