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Mühimmat fabrikasında 11 kişinin öldüğü patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta meydana gelen patlama anı, bölgedeki bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mühimmat fabrikasına 600 metre uzaklıkta bulunan çiftliğin güvenlik kamerası kayıtlarında 24 Aralık Salı günü saat 08.27'de meydana gelen patlamanın şiddetiyle gökyüzüne alevlerin yükseldiği görülüyor.

Görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan alev topu ve dumanlar, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.

Çiftlik çalışanı Ramazan Akkoyun, patlama sırasında evinde bulunduğunu belirterek, "Çok şiddetli patlama oldu, camlar sarsıldı. Fabrikaya doğru baktım. Balkona çıktığımda hanıma 'fabrika yanıyor' dedim. Sonra millet toplanınca durumu anladık." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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