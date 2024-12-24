Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Doğru, yılbaşı yemeğinde çalışanına ev hediye etti

Ekol TV'nin yılbaşı yemeğinde ilginç bir sürpriz yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, çalışanlarından birine çekilişle ev hediye etti.

Her yıl düzenlediği yılbaşı yemeğinde çalışanlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçiren Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, bu yıl özel bir sürprize imza attı. Yılbaşı yemeğinde yapılan çekilişle, bir Ekol TV çalışanına ev hediye edildi.

Çekilişe katılan çalışanlar, büyük bir heyecanla çekilişin sonuçlanmasını bekledi. Yılbaşı yemeğinin sonunda kazanan kişi, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşım yapan bir Ekol TV çalışanı, duygusal bir mesajla ev hediyesi kazanan çalışanı kutladı.

Sosyal medya kullanıcısı, ''Yapamazsın dediler yaptı, her çalışanını ev sahibi yapma hayalinin ilk hayalini gerçekleştirdi. Yılbaşı yemeğinde bir arkadaşımız, çekilişle ev sahibi oldu. Teşekkürler patron.'' sözleriyle bu anlamlı anı takipçileriyle paylaştı.

Bu özel anın görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Birçok kişi, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı'nın çalışanlarına yaptığı bu özel jesti takdir etti.