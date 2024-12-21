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Murat Kurum'dan kira desteği müjdesi! 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı miktarının 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye çıkardırıldığının müjdesini duyurdu. Murat Kurum ' 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.' dedi. Diğer illere de kira düzenlemesi geldi.

Murat Kurum, İstanbul Güngören’de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar’da 456 konut yıkımı ile Bağcılar’da 395 konutun temel atma töreninde konuştu.  Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliğ Bakanı Murat Kurum, müjdeyi verdi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da yaptığı açıklamada 2025 yılı için kira destek tutarlarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'da 5 bin 500 lira olan tutar 8 bin liraya yükseltildi.

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